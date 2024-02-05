Понедельник, 5 Февраля 2024 14:58

АрмИнфо.Инициатива "Айакве" ("Армянский референдум") объявила о начале движения за сохранение Конституции Армении. Об этом говорится в сообщении инициативы.

Согласно источнику, 6 февраля совет инициативы объявит о первоочередных шагах борьбы. Движение будет сформировано с целью сохранения как Основного закона страны, так и Декларации о независимости Республики Армения.

Отметим, что согласно действующему в Армении законодательству, при сборе 50 тысяч и более голосов граждан в парламент страны может быть внесена законодательная инициатива по тому или иному вопросу. По всей видимости, члены "Айакве" намерены воспользоваться данной возможностью, дабы на законодательном уровне запретить попытки изменить Конституцию и положения Декларации о независимости страны.

19 января в Министерстве юстиции РА премьер- министр РА Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции РА, в преамбуле которой есть ссылка на принятую в 1990 года Декларацию о независимости, в которой упоминается совместное постановление Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Кроме того, в декларации закреплены основные положения становления государственности - от установления отношений с другими странами до требования международного признания геноцида армян 1915 года в Османской Турции.

В прошлом году армянский премьер говорил о несогласии с Декларацией о независимости, содержащей "конфронтационный нарратив". До последнего заявления Пашиняна о необходимости новой Конституции обсуждалось лишь внесение поправок в Основной закон.