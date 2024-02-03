Суббота, 3 Февраля 2024 16:25

АрмИнфо. Третий президент Армении, глава Республиканской партии (РПА) Серж Саргсян провел встречу с активом партии в административном округе Нор-Норк.

Как сообщает пресс-служба РПА, Саргсян обсудил с сопартийцами внутриполитическую ситуацию в стране, возникшую в результате ведомой нынешними властями политики, а также вызовы и существующие угрозы.

Особое внимание было уделено региональной ситуации и вопросам безопасности.

Сообщается, что глава РПА ответил на интересующие вопросы соратников.