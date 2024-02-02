Пятница, 2 Февраля 2024 18:33

АрмИнфо.Посольство США в Армении обновило ограничения на поездки сотрудникам посольства США и членам их семей по стране, сократив их.

Так, согласно сообщению на сайте посольства, сотрудникам посольства США и членам их семей запрещены любые несущественные поездки в следующие места, что отражает ослабление ограничений с момента выпуска последнего уведомления:

Гегаркуникская область к востоку от Вардениса; Сюникская область к востоку от Гориса; Сюникская область к югу от Капана. Проезд через село Ерасх Араратской области разрешен, остановка - нет.

<Гражданам США следует продолжать проявлять осторожность вблизи всех международных границ между Арменией и Азербайджаном. Имейте в виду, что некоторые участки дорог могут пересекать международные границы без предварительного уведомления. Дороги могут контролироваться контрольно-пропускными пунктами или закрываться для путешественников без предварительного уведомления>,- говорится в сообщении посольство США в Армении.

Добавим, что ранее под ограничения попадала и Тавушская область Армении.