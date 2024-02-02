Пятница, 2 Февраля 2024 18:17

АрмИнфо. По приглашению президента Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертрана посол Армении во Франции Асмик Толмаджян в качестве гостя приняла участие в первом пленарном заседании Совета региона О-де-Франс 2024 года.

Как сообщает пресс-служба посольства РА во Франции, в ходе мероприятия Бертран и члены совета подтвердили свою полную солидарность с народом Армении и Нагорного Карабаха. На встрече также присутствовал постпред Нагорного Карабаха Ованнес Геворкян.

Осудив посягательства Азербайджана на территориальную целостность Армении и этническую чистку, проведенную в отношении народа Нагорного Карабаха, в своем выступлении председатель совета региона Од-де-Франс отметил, что регион всегда был и будет с армянским народом в борьбе за обеспечение его прав и безопасности.

Президент Бертран также подчеркнул необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия Нагорного Карабаха и скорейшего освобождения армянских заключенных, незаконно удерживаемых в Азербайджане, подтвердив приверженность региона, которым он руководит, и далее прилагать усилия в этом направлении.

Совет региона О-де-Франс также единогласно поддержал резолюцию, принятую Сенатом Франции 17 января, в которой последний осуждает военное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах и требует гарантировать реализацию права армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах.

В ходе заседания под овации собравшихся президент Бертран вручил послу Армении Асмик Толмаджян и представителю Нагорного Карабаха Ованесу Геворгяну почетную медаль региона О-де-Франс.

Сразу после встречи посол Толмаджян и президент Бертран открыли фотовыставку под названием <Историческое и культурное богатство Армении> в большом зале здания совета региона Од-де-Франс, где представлены работы известных французских фотографов армянского происхождения Роже и Лидии Каспарян. Выставка будет открыта до 29 февраля.