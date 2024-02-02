Пятница, 2 Февраля 2024 14:47

АрмИнфо. В марте в Женеве могут пройти обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения. Об этом сказал в интервью Trend во время визита в Баку генеральный секретарь Межпарламентского союза (IPU) Мартин Чунгонг.

Он отметил, что IPU осведомлен о последних событиях в регионе, об отношениях между Азербайджаном и его соседями, и IPU, как организация, созданная для укрепления мира и безопасности во всем мире, считает необходимым провести обсуждения со сторонами о том, как диалог может помочь решить проблемы, которые могут привести к нестабильности.

"Я провел обсуждения с властями Азербайджана, и доволен ответом, который я получил. На данном этапе мы стремимся добиться принципиального соглашения о том, что IPU предоставит обеим странам платформу на парламентском уровне, чтобы собраться вместе и обсудить в откровенной и честной манере те вопросы, которые, в случае их решения, могут помочь консолидации мира в регионе. Мы планируем пригласить высшее руководство парламентов двух стран для проведения обсуждений. Мы верим в парламентскую дипломатию, которая дополняет традиционную форму дипломатии, артикулируемую исполнительными органами власти", - заявил генеральный секретарь IPU.

Чунгонг подчеркнул, что он полон энергии для реализации инициативы, которую IPU выдвинул и которая получила мощную поддержку со стороны Азербайджана на самом высоком государственном уровне.

"Я приглашу спикера азербайджанского парламента Сахибу Гафарову в Женеву, чтобы провести переговоры с коллегами из Армении, с тем, чтобы двигаться вперед по повестке дня создания этой платформы для постоянного диалога. Мы надеемся, что сможем организовать такую встречу во время следующей ассамблеи Межпарламентского союза, которая состоится примерно с 23 по 27 марта этого года. Мы хотим пригласить парламентариев провести встречу первоначально в неформальном формате, чтобы по-настоящему поговорить о тех острых проблемах, которые являются яблоком раздора между двумя странами. И таким образом мы сможем добиться лучшего взаимопонимания между парламентами двух стран. Затем мы можем попытаться создать благоприятную среду для успешного исхода продолжающихся мирных переговоров между двумя странами", - отметил он, добавив, что цель инициативы IPU не в том, чтобы дублировать то, что делается властями посредством переговоров между двумя государствами.

"Я рад отметить, что с обеих сторон есть положительный отклик на эту инициативу. И мы с нетерпением ждем этого взаимодействия, поскольку считаем, что оно несет в себе мощный потенциал для создания доверия, для рассеивания возможных недоразумений и для создания той доброжелательности, которая необходима для мирных и гармоничных отношений между людьми. В IPU мы очень рады возможности предложить эту платформу, потому что это мандат, долг и ответственность данной организации перед человечеством - достичь взаимопонимания между конфликтующими сторонами и таким образом способствовать миру и безопасности во всем мире", - заявил генеральный секретарь IPU