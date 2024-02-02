Пятница, 2 Февраля 2024 11:13

АрмИнфо.Американские сенаторы Эд Марки и Билл Кэссиди инициировали двухпартийную резолюцию с просьбой предоставить отчет о практике соблюдения прав человека в Азербайджане в соответствии с разделом 502B (c) Закона об иностранной помощи, сообщает Армянский национальный комитет Америки.

Резолюция запрашивает у Госдепартамента информацию о нарушениях прав человека в Азербайджане как внутри страны, так и во время продолжительного военного нападения на Нагорный Карабах (Арцах), которое в прошлом году привело к этническим чисткам всего коренного армянского населения этого региона. К ним присоединились сенаторы Марко Рубио, Гэри Питерс, Элизабет Уоррен, Шелдон Уайтхаус, Боб Менендес и Питер Уэлч в качестве первоначальных соавторов.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) начал общенациональную кампанию действий, призывая сенаторов стать соавтором и работать над принятием закона Марки-Кэссиди 502B.

Обосновывая свою инициативу, Марик указал на необходимость привлечь правительство Азербайджана к ответственности.

"Военные действия никогда не были решением проблемы мира и стабильности в Нагорном Карабахе. Эта резолюция нацелена на оказание давления на правительство Азербайджана, чтобы обеспечить защиту прав человека и положить конец преступлениям против этнических армян в регионе. Мы должны защитить волю, права и основные свободы народа Нагорного Карабаха", - добавил он.

В свою очередь Кэссиди обратил внимание на то, что Азербайджан уже сносит бульдозерами святые места и опустевшие армянские общины. "Это тот тип страны, из которой администрация Байдена хочет поставлять в Европу СПГ вместо природного газа из Луизианы?" - задался вопросом доктор Кэссиди.

Версия Палаты представителей запроса 502B(c) по Азербайджану - H.Res.735 - была представлена конгрессменом Адамом Шиффом (демократ от Калифорнии) во время азербайджанской блокады Нагорного Карабаха в прошлом году.

"Постоянная поддержка администрацией режима Алиева, который регулярно совершает зверства и нарушения прав человека, просто не соответствует нашим ценностям как американцев. Учитывая вопиющие военные действия Азербайджана против Арцаха 19 сентября, крайне важно, чтобы президент Байден и госсекретарь Блинкен пересмотрели нашу политику помощи", - заявил Шифф.

"Эта резолюция направлена на сбор информации о нарушениях прав человека и военных преступлениях, совершаемых Азербайджаном, и на прекращение будущей помощи. Как страна, которая защищает права человека, мы должны гарантировать, что наша иностранная помощь отражает нашу приверженность основным ценностям и не способствует дальнейшему насилию против армянского народа в Арцахе. Эта резолюция является шагом к приведению нашей международной помощи в соответствие с этическими стандартами и интересами Соединенных Штатов", - добавил Шифф.

В инициированной Марки-Кэссиди резолюции звучит требование к Госдепартаменту предоставить подробное описание широко задокументированных нарушений прав человека, совершаемых Азербайджаном, включая незаконные или произвольные убийства, пытки задержанных, перемещение этнических армян из Нагорного Карабаха и уничтожение религиозных и культурных объектов. Это помимо нарушений международно признанных прав человека, включая свободу слова, собраний, участие в политической жизни и свободу вероисповедания.

Резолюция Марки-Кэссиди 502B(c) по Азербайджану будет основываться на продолжающихся усилиях по привлечению Азербайджана к ответственности за нарушения прав человека, включая недавнее единогласное принятие

S.3000 под руководством сенатора Гэри Питерса. Раздел 502B(c) Закона об иностранной помощи - это давний, но недостаточно используемый закон, который запрещает помощь США в сфере безопасности "любой стране, правительство которой регулярно совершает грубые нарушения международно признанных прав человека". Если резолюция Марки-Кэссиди будет принята, это станет первым случаем, когда Конгресс запросил отчет в соответствии с разделом 502B(c) с 1976 года.

Раздел 502B(c) является мощным инструментом для подтверждения давно назревших стандартов надзора Конгресса и прав человека в отношении военной помощи США. В качестве привилегированной меры сенаторы имеют возможность опубликовать отчет 502B (c) и провести голосование в зале Сената. После принятия резолюции Госдепартамент должен в течение 30 дней предоставить отчет с подробным описанием практики соблюдения прав человека в стране и шагов, предпринятых Соединенными Штатами для предотвращения этих нарушений - в противном случае помощь в сфере безопасности будет автоматически приостановлена до тех пор, пока не будет передано такое заявление. После предоставления Госдепартаментом запрошенного отчета Конгресс может проголосовать за прекращение или ограничение помощи в сфере безопасности посредством совместной резолюции неодобрения.

Более 25 организаций гражданского общества приветствовали внесение сенатором Марки и Кэссиди запроса 502B(c) по части соблюдения прав человека в Азербайджане, в том числе: Amnesty International USA, Freedom House, Human Rights Foundation (HRF), Международная федерация прав человека (FIDH) и т.д