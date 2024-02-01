Четверг, 1 Февраля 2024 22:32

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян Пашинян в очередной раз выразил недовольством гербом и гимном РА.

<Наш гимн - это самый главный текст, который мы можем и должны иметь. В нашем гимне есть слово <враг>: <Пусть блистает перед врагами, Пусть всегда будет Армения!> Это означает, что восприятие врага является самой важной частью нашего мировоззрения. Что бы мы ни делали, наш враг всегда присутствует. И не важно, заявляем мы об этом или нет>, - сказал он в интервью Общественному радио.

Напомним, что еще в июне 2023 года Пашинян в парламенте страны заявил, что нынешний герб республики не имеет отношения к государству, которое было основано в 1991 году. Как указал глава армянского кабмина, на гербе республики изображен Арарат с Ноевым ковчегом на вершине, а также гербы четырех династий Армении. По его мнению, герб республики едва ли связан с государственностью Армении. Также Пашинян обратил внимание на то, что на гербе изображен лев, <который уже давно не живет в природных условиях Армении>.

На днях председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил о необходимости смены государственного гимна и герба страны. "Для меня очевидно, что гимн Республики Армения рано или поздно должен измениться, он должен быть армянским, иметь связь с нашим государством и армянской музыкой и соответствовать правилам исполнения гимна", - написал спикер на своем Telegram -канале. Он указал также на возможность обсуждения вопроса об изменении герба. "По крайней мере, Армения не может быть под водой, что было наказанием для человечества во время Великого потопа, она не может быть львом, как смайлик в Facebook, она не может быть мечом, защищающим Армению, закованным в цепи" - написал Симонян, по всей видимости, намекая на необходимость исключения горы Арарат с герба страны, на которой нашел пристанище Ной во время Великого потопа, на чем настаивала и продолжает настаивать Турция.