Четверг, 1 Февраля 2024 22:29

АрмИнфо. Армения должна усилить свою армию, сделать ее боеспособной для защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости страны. А территориальная целостность РА идентична территориальной целостности Армянской ССР. Об этом заявил премьер Никол Пашинян в интервью Общественному радио РА.

Премьер указал, что обеспечение безопасности государства - задача номер один любого правительства. В современных условиях вопрос особо актуален для многих стран мира.

Данной цели, как считает Пашинян, можно добиться, в первую очередь, путем проведения реформ в ВС страны и усиления мощи армии. Вторым важным инструментом обеспечения безопасности выступает дипломатия - <внешние связи страны>. К перечню следует добавить вопрос легитимности, заметил он.

<Для меня легитимность выражается в международно признанных границах Армении>, - сказал Пашинян. Именно в контексте этого премьер призывает рассматривать вышеуказанные инструменты обеспечения безопасности.

<Если у тебя есть сильная и боеспособная армия для реализации легитимных целей, никто не может тебе сказать, зачем ты усиливаешь свою армию. Если ты ставишь задачу, цель которой внешняя среда, международное сообщество может поставить сомнение, то у тебя могут возникнуть множество проблем>, - отметил он.

Таким образом, подчеркнул глава кабмина, никто не сможет РА упрекнуть за усиление армии, если цель - обеспечить безопасность страны. Но, если делается это, к примеру, <для восстановления исторической справедливости>, возникает резонный вопрос, почему другие должны позволить стране усилить армию.