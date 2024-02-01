Четверг, 1 Февраля 2024 18:11

АрмИнфо. Компания Synergy опровергает прозвучавшие в СМИ обвинения в адрес директора­учредителя компании Ашота Ованнисяна и двух сотрудников.

В сообщении компании отмечается, что подобного рода обвинения являются беспочвенными и бросают тень на добрую репутацию Synergy, ее учредителя и сотрудников. "На данный момент проводится расследование, поэтому компания предоставит дополнительную информацию в ближайшее время. Призываем вас уважать презумпцию невиновности людей и воздерживаться от непроверенного и необоснованного навешивания ярлыков", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно сообщению Высшего судебного совета РА, решением Антикоррупционного суда директор компании Synergy Ашот Ованнисян арестован сроком на два месяца.

Напомним, что решение принято в рамках резонансного дела, в котором фигурируют чиновники Министерства экономики РА. На данный момент пока нет решения суда касательно замминистра экономики Ани Испирян и супруги брата спикера парламента Армении Алена Симоняна Ани Геворкян, которое, как ожидается будет опубликовано в 17:00. По данным армянских СМИ, принято решение об аресте главы департамента политики государственных инвестиций Министерства экономики Лилии Сираканян.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о задержании 7 человек после обысков в Минэкономики страны. Эти лица по предварительному сговору, злоупотребили своими должностными полномочиями. В частности, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" они вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия конкурентов. В результате победила компания, которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драм).