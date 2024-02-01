Четверг, 1 Февраля 2024 18:08

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил новую порцию требований к Армении. Теперь он требует изменений Конституции Армении.

Так, Алиев в ходе встречи с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом заявил, что между Азербайджаном и Арменией уже де-факто существует мир, и уже несколько месяцев на границе двух стран царит мирная обстановка.

"Для логического завершения этого процесса необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану. В случае изменений в Конституции Армении и других документах можно добиться мира", - отметил Алиев. Ведь Алиев прекрасно понимает, что решение премьера Армении Никола Пашиняна носит антиконституционный характер, поскольку противоречит Декларации о независимости РА. "Декларация о независимости Армении содержит непосредственные призывы к присоединению Нагорного Карабаха к Армении и "нарушению территориальной целостности" Азербайджана, и ссылки на этот документ отражены в Конституции Армении. Также в других нормативно-правовых документах Армении содержатся территориальные претензии против Азербайджана, во многих конвенциях, к которым присоединилась Армения и иных документах имеются многочисленные предусловия, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом", - признал Алиев, добавив, что случае, если этим претензиям будет положен конец, а в Конституции и других нормативно-правовых документах Армении будут сделаны изменения, можно будет добиться мира.

Отметив важность скорейшего осуществления этого в Армении, Алиев с цинизмом подчеркнул, что оценивает начало внутригосударственных обсуждений на эту тему в Армении как положительный шаг, и это может создать хорошую возможность для скорейшего завершения мирного процесса.

Он также коснулся решения ПАСЕ по части азербайджанской делегации, Алиев заверил, что нератификация полномочий азербайджанской делегации инициатива в Парламентской ассамблее Совета Европы не служит диалогу. При этом он отметил, что в случае, если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен.

Алиев в очередной раз обрушился с критикой на Париж, заявив, что "проводя деструктивную политику в регионе, Франция подливает бензин в огонь" "Армения проводит политику милитаризации и является инициатором геополитических интриг, отметил также, что официальный Париж является причиной напряженности в регионе и проводит антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне. Франция проводит политику, направленную на достижение лидирующего положения и усиление своего влияния в регионе Южного Кавказа, но ее усилия в этом направлении тщетны", - добавил он.

Примечательно, что ранее власти Армении на разных уровнях вдруг заговорили о необходимости написания совершенной новой Конституции для Армении, которая бы соответствовала новым региональным реалиям. Параллельно с этим пошли разговоры об изменении герба, гимна, а также названия учебников армянской истории. Как стало известно по мере развития событий, все эти действия властей РА направлены на удовлетворение требований азербайджано-турецкого тандема. Как сегодня стало известно, общественный телеканал Армении с заставки гимна уже убрал гору Арарат. Фактически, в угоду требованиям недружественных соседей, власти Армении готовы отказаться от многовековой истории армянского народа. И эти нарративы они усердно насаждают во внутриполитической повестке.