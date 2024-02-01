Четверг, 1 Февраля 2024 18:06

АрмИнфо. Римский статут Международного уголовного суда официально вступает в силу 1 февраля в Армении, которая, таким образом, становится 124-м государством-участником. Об этом в своем микроблоге в Твиттер (Х) написал посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

"Смелое решение Армении, которое способствует борьбе с безнаказанностью", - написал французский дипломат.

Национальное Собрание РА на заседании 3 октября 2023 года ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он был подписан президентом страны и вступил в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически произошла насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

Отметим, что 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ.