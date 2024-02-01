Четверг, 1 Февраля 2024 18:05

АрмИнфо.Правительство Армении 1 февраля приняло проект решения <О создании межведомственной комиссии по предотвращению незаконного оборота наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ в Республике Армения, определении порядка работы и основных задач комиссии>.

Как говорится в пояснении к документу, в результате принятия проекта будет усилен контроль за оборотом наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ, повысится эффективность борьбы с незаконным оборотом, координация сотрудничества, осуществляемая государственными уполномоченными органами в сфере сфера профилактики станет более оперативной, а также будет обеспечен контроль над наркотиками, психотропными (психоактивными) веществами, их производными и препаратами, а также выполнение международных обязательств Республики Армения в борьбе с контролем оборот эквивалентных веществ (аналогов) и незаконный оборот.

По словам премьера Никола Пашиняна, несмотря на рост раскрываемости в данной сфере, не всегда правоохранительные органы, призванные бороться с незаконным оборотом наркотиков, работают синхронно. В связи с этим возникла необходимость в более скоординированной работе. Комиссия сможет также принять участие в разработке Стратегии по борьбе с незаконным наркооборотом.

Глава Следственного комитета республики Аргишти Кярамян, в свою очередь, сообщил, что в целом в 2022-2023гг было возбуждено более 4025 уголовных дел, связанных с наркотиками, обвинения предъявлены 1063 гражданам, 278 из них арестованы. По контрабанде наркотиков уголовные производства возбуждены в отношении 116 лиц по 106 делам. В целом по данным двум направлениям в 2023 году дела в отношении 1423 лиц направлены в суд. Более 30 тг-каналов с десятками тысяч подписчиков были закрыты, выявлены 8 подпольных лабораторий для изготовления наркотиков.

Кроме того, в состав преступления наркотрафика было вклжчено и отмывание денег. По этой составляющей в суд поступили иски на общую сумму 3,6 млрд драмов.

Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян также сообщил, что около 60-80% случаев контрабанды наркотиков, выявляемых таможенным органом, приходится на почтовые отправления.