Четверг, 1 Февраля 2024 18:02

АрмИнфо. Министерство юстиции РА пока не приступало к обсуждениям по проекту новой Конституции Армении. Об этом 1 февраля журналистам заявил заместитель министра юстиции РА Ара Мкртчян.

По его словам, нет и конкретных сроков обсуждений, касающихся конкретных регулирований. Говоря о противоречиях в действующей Конституции, связанной с Декларацией и независимости и факта геноцида армян, замминистра указал на важность обсуждения данной проблемы с профессиональным сообществом. "Пока эти обсуждения не начинались, и, следовательно, указанные проблемы также не рассматривались", - сказал Мкртчян, отметив, что Основной закон является правовым документом для любого государства, и является важной составляющей для повышения конкурентоспособности страны не только в регионе, но и вообще. "Если у страны хорошая Конституция, на основе которой строится демократическое и социальное государство, то она от этого только выиграет. Действующий Основной закон также конкурентоспособен и демократичен, однако общественные отношения требуют новых подходов, поскольку эти отношения постоянно развиваются", - подчеркнул замминистра.

Напомним, что 19 января, выступая в Министерстве юстиции РА, премьер-министр РА Никол Пашинян заявил о необходимости разработки ной Конституции. Он напомнил, что Минюст вовлечен в работы комиссии по границы с Азербайджаном. "Очевидно, что мы живем в мире, который меняется с очень высокой скоростью и в непредсказуемых направлениях, и очень важно наконец ответить на следующий вопрос: каково наше видение и формула обеспечения безопасности Республики Армения? У нас было много дискуссий по этому вопросу в различных форматах, и мой вывод таков, что краеугольным камнем обеспечения безопасности Республики Армения является легитимность", - отметил он.

По словам премьера, власть ставит задачу создать и развивать на международно признанной территории РА правовое, демократическое

государство. "И таким должно быть стратегическое восприятие будущего нашей страны", - указал он. Как считает глава кабмина, в мире происходят изменения, что неизбежно отразится на регионе Южного Кавказа, меняется Армения. "К этому изменению можно относиться по-разному. Но как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Следовательно наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, это само по себе нелогично, потому что, остановив эволюцию, мы придем к деградации, а в том, чтобы управлять ею в соответствии с государственными интересами Армении", - сказал Пашинян, указав в этой связи на необходимость новой Конституции.