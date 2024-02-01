Четверг, 1 Февраля 2024 11:47

АрмИнфо.Защитник прав человека Республики Арцах (Нагорный Карабах) Гегам Степанян и бывший государственный министр Артак Бегларян рассказали о неотъемлемых правах, национальных интересах и демократических устремлениях народа Арцаха на брифинге на Капитолийском холме, на котором выступили и законодатели Брэд Шерман и Джеймсом Костой. Мероприятие было организованно Армянским национальным комитетом Америки (ANCA).

"Мы здесь, чтобы потребовать права безопасного возвращения арцахских беженцев в свои дома, дома, которые во многих случаях были заняты их семьями на протяжении сотен и сотен лет", - заявил член палаты представителей Шерман, который призвал к соблюдению ограничений 907 поправки по части американской помощи Азербайджану, а также введения санкции в отношении режима Алиева за этническую чистку Арцаха. Ссылаясь на нарастающую риторику президента Алиева, утверждающего, что столица Армении Ереван является территорией Азербайджана, член Палаты представителей Шерман призвал администрацию Байдена предоставить Армении оборонительное вооружение, "чтобы избежать следующей трагедии, которая планируется в Баку". Шерман завершил свое выступление посланием президенту Алиеву, который утверждает, что его главными врагами являются армяне мира. "Ну, у меня есть новости для вас, мистер Алиев. Ваши главные враги - это все люди в мире, которые верят в демократию, в права человека и в справедливость".

Осудив азербайджанскую этническую чистку Арцаха, республиканец Коста отметил: "Мы должны сделать больше, чтобы предоставить американскую гуманитарную помощь вынужденно перемещенному населению Арцаха посредством дополнительной иностранной помощи, которая в настоящее время рассматривается. Мы должны возложить на правительство Азербайджана ответственность не только за этническую чистку, но и за культурный геноцид, который они продолжают осуществлять в рамках систематических усилий, которые уже давно являются историей Азербайджана и их отношением к армянскому народу, культуре и религии. Угрозы, которые сейчас выдвигает Азербайджан в адрес Армении, я считаю, серьёзны и реальны, и поэтому к ним следует относиться соответственно".

Он также призвал к конкретным действиям США по обеспечению возвращения лидеров Арцаха и армянских военнопленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном в качестве заложников.

В ходе брифинга Степанян и Бегларян представили свидетельства очевидцев жестоких реалий десятимесячной блокады Нагорного Карабаха Азербайджаном, кульминацией которой стало геноцидальное нападение в сентябре 2023 года, в результате которого Арцах насильственно лишился коренного армянского населения. Представители Арцаха поделились историей преднамеренных нападений Азербайджана на арцахцев, которые заложили основу геноцида 2023 года.

Бегларян и Степанян призвали руководство США и международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в Арцахе, в том числе посредством введения санкций в отношении Азербайджана, на основе принятого Сенатом закона S.3000, который обеспечивает соблюдение ограничений 907 поправки по эмбарго военной помощи и помощи в сфере безопасности Азербайджану. Они также призвали применить санкции Магнитского к правительственным чиновникам Алиева за военные преступления и этнические чистки, совершенные во время азербайджано-турецкой войны 2020 года против Армении и Арцаха и последующей геноцидной агрессии.

Они также попросили помощи США насильственно перемещенной армянской общине Арцаха, включая помощь в предоставлении жилья и трудоустройстве, до тех пор, пока не будет создан безопасный механизм посредством международного надзора и посредничества с властями Арцаха, чтобы гарантировать безопасное возвращение насильственно перемещенных армян в свои дома в Арцахе.

Среди требований были также: обеспечение немедленного освобождения лидеров Арцаха, захваченных в сентябре 2023 года, и военнопленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном после нападений Азербайджана и Турции в 2020 году; сохранение армянского культурного и религиозного наследия Арцаха уже находящегося под угрозой уничтожения со стороны Азербайджана.

Степанян и Бегларян подчеркнули, что без международных усилий по обеспечению права народа Арцаха на безопасное возвращение и справедливость за совершенные преступления будет невозможно установить устойчивый мир в регионе. Они также подчеркнули, что системная антиармянская ненависть, разжигаемая правительством Азербайджана, должна быть искоренена, чтобы обеспечить прочное урегулирование конфликта и региональную стабильность.

Выступавшие подчеркнули, что исполнение статьи 907 посредством принятия статьи 3000 станет значимым вкладом в региональный мир.