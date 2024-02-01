Четверг, 1 Февраля 2024 11:41

АрмИнфо.В результате обострения конфликта (нагорно-карабахского конфликта - ред.) в 2020-2022 годов 303 человека из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста (МККК).

"В течение 2023 года к нам обратились 62 семьи с просьбой подать заявку на поиск своих пропавших родственников. 12 семей выяснили судьбу своих родственников", - говорится в сообщении МККК.

Отметим, что согласно Следкому РА, в результате азербайджанской агрессии в отношении Арцаха, развязанной в тандеме с Турцией 27 сентября 2020 года, без вести пропавшими считаются 195 лиц, из коих 175 - военнослужащие и 20 - мирные жители.