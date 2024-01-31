Среда, 31 Января 2024 20:12

АрмИнфо.Учебник по армянской истории нового образца - это не заказ Азербайджана, это убеждение и подходы нынешних властей Армении, которые полностью совпадают с турецко-азербайджанской геноцидальной политикой в отношении армянского народа. Подобное мнение выразила первый Омбудсмен Армении Лариса Алавердян в рамках акции протеста у здания Министерства образования, науки, культуры и спорта, которая проходит с требованием отставки главы ведомства.

Она заметила, что права человека включают также право на качественное образование, а не какое-либо образование. Г-жа Алавердян добавила, что необходимо бороться до конца, и не ограничиваться уличными акциями. К примеру, она отметила, что будет целесообразным организовать встречу с министром Жанной Андреасян и ее заместителем, курирующим соответствующие сферы, чтобы лицом к лицу обсудить имеющиеся проблемы. <Необходимо провести открытые обсуждения>, - сказала она.

Экс-омбудсмен подчеркнула, что учебники по истории должны быть написаны заново, для чего имеется соответствующий профессиональный ресурс. <Я считаю, что мы должны бороться столько времени, пока не достигнем наших целей. Даже если я буду одна - я снова приду. Если мы не можем зажечь огонь, то мы можем зажечь свечу>, - сказала она.

Лариса Алавердян также призвала учителей, которые фальсифицировали на избирательных участках результаты голосования, не искажать историю Армении.

Отметим, что это уже вторая акция протеста у здания МОНКС с требованием отставки Жанны Андреасян. Участники акции сообщили, что в следующее их собрание состоится 14 февраля, а пока будут проведены другие мероприятия, в том числе информационного характера. <Это партизанская война против властей, которые предают армянский народ>,

- сказал координатор Народного движения Армении, участник акции Вазген Петросян. Вместе с тем, как было заявлено, будет инициирован процесс сбора подписей граждан под требованием об отставке главы МОНКС.

Митингующие пошли на подобные меры по причине бездействия министра в вопросе учебников по истории для 7 классов. <Лживой книгой нельзя

воспитывать поколения, полуправду нельзя говорить. Этим мы уничтожим наше будущее>, - сказал на первом митинге Петросян.

Напомним, что в конце прошедшего года научное сообщество Армении после экспертизы учебника по истории Армении нового образца для 7 классов пришли к заключению, что последний не соответствует необходимым условиям для поступления в учебную программу для общеобразовательных школ. Ссылаясь на результаты экспертизы, историки призвали Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении изъять из школьной программы эти учебники.

В исследовании отмечено, что учебник для 7 класса <История Армении>, составленный Смбатом Ованнисяном содержит комплексные проблемы концептуального, методологического, научного, образовательно-воспитательного, педагогического характера, технического плана и др.

<Неточности исторических временных рамок, дат, содержащихся в учебнике, суждения, основанные на гипотетическом мышлении, произвольный выбор чрезвычайно важных визуальных материалов, а также игнорирование психологических, возрастных особенностей педагогических подходов, отсутствие комплексной экспертизы содержания приводят к выводу, что учебник в такой форме не может быть применимым в учебном процессе>, - говорится в экспертизе.

С полным текстом экспертизы можно познакомиться по следующей ссылке: https://www.thecradle.am/news/event/single/22