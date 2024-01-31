Среда, 31 Января 2024 15:15

АрмИнфо.Если следственные органы наведались в госструктуру - значит, речь идет о коррупции, борьбе с которой мы придаем крайне важное значение, но вместе с тем мы уважаем презумпцию невиновности. Об этом журналистам в ходе брифинга 31 января сообщил министр экономики Ваан Керобян.

На вопрос, связано ли увольнение его заместителя Ани Испирян с обысками в ведомстве, Ваан Керобян назвал произошедшее совпадением. В частности, он сообщил, что Испирян получила приглашение работать в Нидерландах и намеревалась переехать туда. <За несколько дней до переезда замминистра написала заявление об уходе>, - сказал он.

Керобян отказываясь отвечать на ряд вопросов, связанных со следственными процессами, попросил представителей СМИ обратиться за комментариями в органы, которые осуществляют следственные действия. <Большего я сказать не могу>, - резюмировал он.