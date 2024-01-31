Среда, 31 Января 2024 14:17

АрмИнфо.На армяно-азербайджанской границе началось очередное заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности.

Согласно азербайджанским СМИ, встреча вице-премьер-министров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева проходит на участке Иджеван-Казах. Отмечается, что Армения сегодня передаст азербайджанской стороне карты минных полей в оккупированном противником Арцахе.

Отметим, в последний раз стороны встречались 30 ноября прошлого года. Добавим, что ранее российская сторона пожаловалась на то, что Ереван и Баку не привлекают Москву к этому процессу, хотя карты по границе есть только у ГШ РФ.