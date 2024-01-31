Среда, 31 Января 2024 13:54

АрмИнфо.Недальновидная политика армянских властей в условиях нынешней международной турбулентности поставили Армению перед лицом серьезных испытаний и вызовов. Такое мнение на пресс-конференции в Ереване выразил член экспертного клуба "Голос народа" политолог Арман Гукасян.

"Внешняя политика нашей страны терпит серьезное фиаско и создает очень серьезные риски для нашей республики. По итогам 2023 года можно уверенно сказать, что попытки так называемой диверсификации системы безопасности Армении, а также поиск новых союзников, мягко говоря, не дали никаких ощутимых результатов. Наоборот, мы не приобрели ничего, потому что на фоне текущей международной конфронтации западным странам не до Армении и это было изначально очевидно",- уверен Гукасян.

При этом по его убеждению, самая большая опасность политики властей страны во главе с Пашиняном кроется в ухудшении отношений с союзником Россией. По его словам, даже на фоне ухудшения отношений с Москвой, команда Пашиняна не смогла приобрести новых союзников, а это в условиях текущих вызовов в регионе можно охарактеризовать самоубийством.

"Все прогнозы политического руководства Армении не сбылись. Запад открыто заявляет, что не может обеспечить безопасность Армении. То есть по факту, на самом деле никакой альтернативы в контексте системы безопасности для Армении, о которой неоднократно говорил Никол Пашинян", - добавил политический деятель.

Говоря о региональных процессах, Гукасян назвал ошибочным отказ действующих властей Армении от российского посредничества и желание придерживаться западных подходов в урегулировании отношений между Ереваном и Баку. По его словам, данный подход привел к потере Арцаха.

"Именно совместное заявление лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве Запада в Праге от 6 октября 2022 года стало серьезным разворотом от Трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года. Все проблемы идут именно отсюда, когда Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Сегодня эти ошибки не учтены, и власть продолжает придерживаться подходов западных стран в контексте урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. А Алиев требует все больше и больше, и об отсутствии желания к миру у азербайджанской стороны говорят открыто и представители армянской власти",- указал он, добавив, что в последнее время процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку проходил в основном на западных площадках, но достичь ощутимых результатов так и не удалось, и процесс фактически застопорился.

Вместе с тем Гукасян констатировал, что регион стал ареной столкновения интересов многих международных игроков, а среди внешних сил есть и те, кто заинтересованы в дестабилизации ситуации на земле. Гукасян также считает, что пражские договоренности о признании Пашиняном Арцаха частью Азербайджана создали необходимость убрать из Конституции важнейший пункт согласно которому Армения является гарантом безопасности Арцаха.

"Именно это хочет сделать власть. Еще в 2021 году такое требование озвучил Алиев. А именно, что Армения должна принять новую Конституцию. Думается, что этот шаг армянских властей - принять новую Конституцию, в первую очередь отвечает интересам Баку. То есть мы идем к тому, чтобы задокументированно, по Конституции закрыть вопрос Арцаха. Думаю, что принятие новой Конституции, а не конституционные реформы, Пашинян анонсировал именно из-за этого важнейшего для армянства вопроса, от которого власть Армении пытается отказаться навсегда",- резюмировал Гукасян.