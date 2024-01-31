Среда, 31 Января 2024 13:53

АрмИнфо. Международные партнеры Армении должны по максимуму применить давление в целях установления мира в регионе. Об этом 31 января на совместной со спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой заявил пред седатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, Армения неоднократно заявляла о своей готовности к установлению в регионе мира. Но соседнее государство в лице Азербайджана не проявляет подобной готовности. "Международное сообщество должно четко отреагировать на все попытки провалить процесс установления долгосрочного мира", - заявил Симонян.

Глава армянского парламента напомнил, что Азербайджан неоднократно отказывался от встреч на различных площадках. И у него создалось впечатление, что Баку умышленно затягивает процесс заключения мирного договора. Симонян заметил, что при наличии политической воли нет серьезных причин, которые могли бы помешать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Спикер добавил, что не понимает, почему документ до сих пор не подписан, хотя многие положения и принципы уже согласованы, и председатель Евросовета Шарль Мишель ранее выступил с соответствующим заявлением.

Вместе с тем, спикер НС заверил, что Ереван продолжит усилия по установлению мира.