Среда, 31 Января 2024 12:10

АрмИнфо.Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения Мухамметгелди Аязова с Заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Кареном Гилояном.

В ходе встречи было уделено внимание вопросам сотрудничества в сфере спорта в рамках Меморандума о взаимопонимании между государственными ведомствами ответственные за спорт, подписанном 2017 году.

К.Гилоян проинформировал Посла, что северный город Армении Гюмри объявлен спортивной столицей стран СНГ 2024 года, где также пройдет конференция Совета по физической культуре и спорту стран СНГ и что он с 1 сентября 2023 года был избран и возглавляет Совет по физической культуре и спорту стран СНГ.

Посол М.Аязов в свою очередь сообщил, что Туркменистан стал местом проведения крупных международных спортивных мероприятий и поблагодарил К.Гилояна за активное участие армянских спортсменов в них.

Стороны выразили готовность в обоюдном участии спортсменов двух стран в спортивно-образовательных мероприятиях в обеих государствах.

В этом контексте отметим, что туркменские спортсмены, а именно тяжелоатлеты и пловцы перед Олимпиадой в Токио прошли учебно-тренировочные сборы в спортивных комплексах Армении. Были проведены онлайн мастер классы по шахматам, а также ежегодно Посольство в Ереване проводит велопробег посвященный Всемирному Дню велосипеда.