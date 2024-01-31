Среда, 31 Января 2024 11:35

АрмИнфо.НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и настаивает на том, что принципы, согласованные сторонами до настоящего времени в этом направлении, не должны меняться на данном этапе. Об этом заявил специальный представитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина.

Чиновник из НАТО касаясь своего последнего визита в Ереван и встреч на высшем уровне, назвал его в целом хорошим и очень содержательным.

"Мы удовлетворены сегодняшними двусторонними отношениями с Арменией. Мы также очень воодушевлены решениями, которые Армения приняла во внешней и оборонной политике, сдвигом, который они решили осуществить. Я знаю, что это трудное решение, и, вероятно, оно займет много времени, но мы, безусловно, призываем наших партнеров приблизиться к нам, и это то, что делает Армения. Мы также много говорили о ситуации в регионе и, в частности, о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Наша политика очень проста. Мы поддерживаем нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы не занимаем чью-либо позицию между нашими партнерами, если только не происходит нарушения принципов и основных элементов Устава ООН, с которым мы очень связаны. Итак, послание очень ясное. Мы хотели бы, чтобы мирные переговоры возобновились как можно скорее. Мы знаем, что существуют разные форматы переговоров: двусторонний формат, формат США и ЕС",- сказал спецпредставитель НАТО.

При этом он заверил, что для Альянса самое главное - конечный результат, будет ли стабильный мир, потому что это будет очень важно для стабильности на Кавказе.

На уточнение, какое развитие событий можно ожидать от процесса армяно-азербайджанского урегулирования на фоне агрессивных и деструктивных заявлений со стороны Азербайджана, Коломина признал, что слышал обеспокоенности со стороны властей РА, особенно по поводу заявлений президента Алиева.

"Для нас, как я уже сказал, нормализация отношений, ведущая к прочному миру, сегодня является основополагающим элементом, и мы будем бороться за это, мы будем поддерживать тот путь, который приведет к подписанию чего-то подобного между двумя странами. Мы поддерживаем США, мы поддерживаем Евросоюз. Я был там со специальным представителем Евросоюза Тойво Клааром. Мы поддерживаем и двусторонний формат переговоров. В конце концов, две страны должны решить, как они будут двигаться вперед, поэтому мы будем поддерживать все, что в конечном итоге приведет к миру.

Мы считаем, что принципы, положенные в основу процесса - уважение суверенитета и территориальной целостности имеют основополагающее значение. Наряду с этими принципами, частью процесса должны быть демаркация границ, взаимозависимость, принципы, являющиеся основой процесса, если, конечно, обе стороны не решат изменить эти принципы и принять другие. Но, на данном этапе не следует менять уже согласованные принципы. Итак, как я уже сказал, я услышал много опасений. Я не думаю, что заявления помогают процессу продвигаться вперед. Мы продолжим направлять то же послание партнерам, они должны возобновить переговоры как можно скорее. Собственно, хочу добавить, что мой визит был региональным. Мы уже работали с двумя столицами над тем, чтобы сделать его региональным, но в начале января Азербайджан решил отложить визит из-за президентских выборов, поэтому я не смог передать те сообщения, которые собирался донести. Одно из этих посланий было очень четким: мы ожидаем, что вы возобновите мирные переговоры как можно скорее", - сказал он в интервью госагентству Арменпресс.

Касаясь армяно-турецкой нормализации, Коломина признал, что Турция является важным для НАТО союзником, у которого есть границы в регионе и, следовательно, являющийся ключевым игроком в регионе. По его словам, у них был очень откровенный разговор с Турцией по всем темам .

"Турция знает, что мы поддерживаем нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Я думаю, что Турция готова добиться прогресса в этом вопросе. Не знаю, может быть, они действительно сначала ждут какого-то прогресса в армяно-азербайджанских отношениях. Вероятно, это могло бы быть одним из соображений, но я думаю, что они действительно заинтересованы в продвижении этого вопроса. Как вы знаете, я не могу особо углубляться во внешнюю политику, внутреннюю политику наших союзников, но я думаю, и мы говорили об этом, когда это произойдет, это будет очень позитивное развитие", - добавил чиновник из НАТО.

При этом Коломина ушел от ответа на вопрос будет ли реакция НАТО, если Турция вдруг поддержит Азербайджан в новой агрессии против Армении, лишь отметив, что не может вмешиваться во внешнеполитические решения моих союзников.

"Что я могу вам сказать, так это то, что мы очень привязаны к этим двум принципам: суверенитету и территориальной целостности. Три года назад ситуация была другой. И хотя было признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, но, как я уже сказал, было противоречие. Я думаю, что сейчас мы сталкиваемся с другой ситуацией, и я могу предположить, что реакция будет другой", - заверил он.

На уточнение, какие шаги готово предпринять НАТО для поддержки международных усилий, направленных на установление мира и стабильности на Южном Кавказе, представитель Североатлантического Альянса отметил, что их политика основана на том, что они вообще не занимаем чью-либо сторону между партнерами, не только между Арменией и Азербайджаном, но и в целом.

"Мы решили проводить эту политику, если не будет нарушений Устава ООН, а также принципов, предусмотренных Вашингтонским договором. Поэтому, на данном этапе я пользуюсь полной поддержкой Генерального секретаря в том, что нам следует работать, поддерживать и иметь больше присутствия", - сказал он, добавив, что он с момента вступления на эту должность семь раз посещал регион.

В этом ключе он добавил, что НАТО ожидает от своих партнеров урегулирования отношений на основе согласованных принципов, и некоторые из этих принципов закреплены в Вашингтонском договоре и Уставе ООН, такие как суверенитет и территориальная целостность. "Мы и дальше будем отстаивать ту же линию, и дальше будем содействовать нормализации отношений", - отметил Коломина.

На уточнение, есть ли планы по расширению отношений с Армений, представитель Альянса констатировал, что за последние несколько лет Армения решила политически и практически активизировать сотрудничество с НАТО в целом, и указал на готовность Альянса двигаться в том темпе, в котором хотят двигаться их партнеры.

"Ереван, например, решил увеличить количество своих военнослужащих в составе миротворческих сил НАТО (KFOR) в Косово более чем на 50 человек, что, очевидно, является признаком политической вовлеченности и приверженности. В настоящее время мы работаем над новой индивидуально разработанной партнерской программой (ITPP) с довольно амбициозными целями. Мы работаем над возможностями обучения. Два года назад, в основном после войны, сотрудничество было как бы заморожено, и эти шаги, этот сдвиг носят очень содержательный характер, так что теперь у нас впереди утверждение индивидуально адаптированной программы партнерства. Я возлагаю большие надежды на то, что это произойдет в течение следующих недель. После моих бесед в Ереване у меня сложилось такое впечатление, что армяне готовы продолжать этот путь и расширять сотрудничество, и мы поможем Армении в этом", - сказал он.