Среда, 31 Января 2024 10:59

АрмИнфо. Армения заняла 7-ое место в рейтинге самых безопасных государств мира, представленного крупнейшей онлайн-базой Numbeo.

Рейтинг составлялся на основе оценок уровня безопасности в 142 странах мира. Это наилучший результат среди остальных стран региона, в числе которых Грузия (18-я строчка), Азербайджан (33), Турция (51) и Иран (90). Россия находится на 49-м месте. Опережают Армению лишь Катар, ОАЭ, Тайвань, остров Мэн, Оман и Гонконг. Самыми небезопасными государствами мира признаны Афганистан, Папуа Новая Гвинея и Венесуэла.

По данным Numbeo, столица Армении - Ереван также улучшил свои позиции, заняв 15-е место среди 329 самых безопасных городов. Тем самым, рейтинг армянской столицы в сравнении с прошлым годом был улучшен на пять позиций (20-е место). Ереван лидируют в рейтинговой таблице как в регионе, так и среди стран и городов СНГ