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 Среда, 31 Января 2024 10:06
Марианна Мкртчян

Захарова о вандализме в Ереване: Общую для России и Армении историю ни у кого переписать не получится

Захарова о вандализме в Ереване: Общую для России и Армении историю ни у кого переписать не получится

АрмИнфо. Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с осквернением в Ереване указанного  памятника.  "С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для России и Армении героическим страницам истории. Видим острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа. Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь",- подчеркнула российский дипломат.

При этом она выразила убеждение, что такого рода выходкам способствует развязанная в республике публичная кампания по очернению России и её роли на Южном Кавказе. "Глумления над светлой памятью 1 млн 384 тыс. ленинградцев, погибших в период блокады, мы не допустим.

В связи с вопиющим преступлением взаимодействуем с профильными федеральными ведомствами, включая Следственный комитет Российской Федерации, который возбудил уголовное дело по факту данного акта вандализма. Директор Российского центра науки и культуры в Ереване направил в Генпрокуратуру Армении официальное обращение. Отфиксировали, что вечером 30 января армянские компетентные органы инициировали уголовное делопроизводство", - добавила Захарова.

Вместе с тем она выразила благодарность неравнодушным гражданам Армении, которые по зову сердца 30 января восстановили справедливость, возложив к монументу новые венки взамен испорченных, а также по одной гвоздике, символизирующей каждый день блокады.

"Общую для России и Армении историю ни у кого переписать не получится. Память о совместной борьбе народов наших стран, включая русских и армян, против гитлеровской Германии и их победе над нацизмом всегда будет жить в наших сердцах", - резюмировала представитель МИД России.

Ранее некий гражданин, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки, возложенные к памятнику и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь заявлений об этнических чистках в Арцахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой- либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были.

Устроивший погром у мемориала мужчина задался вопросом, "есть ли документация о блокаде Ленинграда"?  Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего. А глава РЦНК в РА обратился к генеральному прокурору Армении с просьбой разобраться в произошедшем, и дать соответствующую правовую оценку инциденту.  30 января вечером стало известно, что в СК Армении по данному факту инициировали уголовное производство. 

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