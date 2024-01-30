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АрмИнфо. Исламская Республика Иран поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран этого региона и не приемлет изменений географических границ ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил председатель Стратегического совета по внешним связям Ирана Сейед Камаль Харази на обсуждениях в аналитическом центре "Орбели" в Ереване.
"Иран решительно настроен расширять исторические и дружественные связи с Арменией, и как узел, соединяющий транспортные маршруты Север-Юг и Восток-Запад, готов использовать свой экономический и научный потенциал для служения развитию и прогрессу региона", - заявил Харази, слова которого цитирует посольство ИРИ в Армении.
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|Советник Верховного лидера Ирана прибыл на переговоры в Ереван
|Ираклий Гарибашвили уходит в отставку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сергей Смбатян возглавит Симфонический оркестр Берлина, как приглашенный дирижер
|Посол М.Аязов провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Армении.
|В Германии двух экс-депутатов обвинили в коррупции за лоббизм в пользу Азербайджана
|Республика Армения не получала ноту от Российской Федерации о смене своего посла - замглавы МИД
|Топливная цифровая карта idplus - все в плюсе
|У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта состоялась акция протеста с требованием отставки главы ведомства
|Новым объектом азербайджанской фальсификации стал монастырский комплекс Агарцин
|Ардшинбанк выбирает банковскую систему OLYMPIC
|Парламент Арцаха не может быть распущен до 21 мая 2025 года - Товмасян
|Теннисные корты клуба "Арарат" будут перенесены к памятнику "Мать Армения"
|Кольцо вокруг режима Алиева все больше сжимается - армянский дипломат
|Пашинян предложил Алиеву подписать пакт о ненападении
|Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население - посол Франции
|Бакинский марионеточный суд отказался пересмотреть срок незаконного ареста Рубена Варданяна
|Укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности сыграли с нами злую шутку - Пашинян
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|Армянский национальный комитет Канады призвал Оттаву не снимать эмбарго на продажу вооружения Анкаре
|Движение "Вместе" безоговорочно поддержало деятельность "Европейцев за Арцах", проводивших в эти дни в европейских странах акции протеста
|В ответ на покорное заявление правящей группы Армении о передаче АР формуляров минных полей, Баку в гневе спустил новые распоряжения "армянским партнерам" - арцахский депутат
|В ближайшие недели Баку направит Армении ответ на последние предложения по мирному договору - Байрамов
|СНБ РА: Армения готова сотрудничать с Азербайджаном с целью выяснения судеб пропавших без вести лиц
|Президент Грузии сожалеет, что ей не была дана возможность встретиться с Пашиняном
|МИД РА: в своем решении передать Азербайджану карты минных полей Армения руководствуется гуманитарными принципами
|Глава МИД РА: Армения готова приступить к обсуждениям вопроса о демаркации армяно- грузинской границы
|В связи с риском схода лавин, автодорога Степацминда- Ларс закрыта для всех видов транспортных средств
|На ряде дорог Армении бушуют метели - МВД РА
|Оппозиционер: Министерство обороны Армении превратилось в "партизан"
|Америабанк - крупнейший налогоплательщик среди армянских банков
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|Пашинян и Гарибашвили подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между Армения и Грузией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Экс-глава КГД: Приостановление деятельности Азербайджана в ПАСЕ не имеет никакого отношения к Армении - это показательное наказание "мятежника"
|Паспортные отделы Армении как минимум до конца февраля будут работать также и по субботам - Глава Службы миграции и гражданства
|Пашинян и Гарибашвили обсудили региональные процессы
|Генпрокуратура требует изъятия имущества у одного из экс-глав общины в Арагацотнской области Армении
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