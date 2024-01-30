Вторник, 30 Января 2024 19:09

АрмИнфо. Исламская Республика Иран поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран этого региона и не приемлет изменений географических границ ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил председатель Стратегического совета по внешним связям Ирана Сейед Камаль Харази на обсуждениях в аналитическом центре "Орбели" в Ереване.

"Иран решительно настроен расширять исторические и дружественные связи с Арменией, и как узел, соединяющий транспортные маршруты Север-Юг и Восток-Запад, готов использовать свой экономический и научный потенциал для служения развитию и прогрессу региона", - заявил Харази, слова которого цитирует посольство ИРИ в Армении.