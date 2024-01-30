Вторник, 30 Января 2024 19:06

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом указал на важную роль парламентской дипломатии.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили возможности, предоставляемые благодаря активному взаимодействию и совместным инициативам. В этом контексте было отмечено, что благоприятные условия для этого может создать и проведение в Ереване 10-й Всемирной конференции молодых депутатов Межпарламентского союза.

Было подчеркнуто, что в условиях растущей нестабильности в различных уголках мира парламентские структуры могут сыграть роль в поднятии голоса о нарушениях международного права, развитии общественной дискуссии о справедливых решениях и тем самым внесении вклада в мирные усилия.

В этом контексте состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Мирзоян подробно представил генеральному секретарю Межпарламентского союза видение Армении по обеспечению стабильности в регионе, включая ключевые принципы в процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений.

Подчеркивалась важность территориальной целостности, неделимости границ и однозначного уважения суверенитета. Мирзоян подчеркнул четкое намерение и приверженность Армении в этом вопросе, добавив, что, с другой стороны, максималистская риторика и деструктивные шаги Азербайджана не способствуют реализации мирной повестки в регионе