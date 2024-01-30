Вторник, 30 Января 2024 13:56

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил о необходимости смены государственного гимна и герба страны.

"Для меня очевидно, что гимн Республики Армения рано или поздно должен измениться, он должен быть армянским, иметь связь с нашим государством и армянской музыкой и соответствовать правилам исполнения гимна", - написал спикер на своем Telegram -канале. При этом, он заявил, что не считает необходимым заменить музыку нынешнего гимна на музыку великого Арама Хачатуряна, которая, по словам спикера, "великолепна, непревзойденна и максимально армянская". "Но очевидно, что изменение существующего чуждого нам гимна является необходимостью", - сказал Симонян.

Он указал также на возможность обсуждения вопроса об изменении герба. "По крайней мере, Армения не может быть под водой, что было наказанием для человечества во время Великого потопа, она не может быть львом, как смайлик в Facebook, она не может быть мечом, защищающим Армению, закованным в цепи" - написал Симонян, по всей видимости, намекая на необходимость исключения горы Арарат с герба страны, на которой нашел пристанище Ной во время Великого потопа, на чем настаивала и продолжает настаивать Турция.

Напомним, что ранее государственный герб страны раскритиковал и премьер-министр РА Никол Пашинян.