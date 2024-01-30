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АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил о необходимости смены государственного гимна и герба страны.
"Для меня очевидно, что гимн Республики Армения рано или поздно должен измениться, он должен быть армянским, иметь связь с нашим государством и армянской музыкой и соответствовать правилам исполнения гимна", - написал спикер на своем Telegram -канале. При этом, он заявил, что не считает необходимым заменить музыку нынешнего гимна на музыку великого Арама Хачатуряна, которая, по словам спикера, "великолепна, непревзойденна и максимально армянская". "Но очевидно, что изменение существующего чуждого нам гимна является необходимостью", - сказал Симонян.
Он указал также на возможность обсуждения вопроса об изменении герба. "По крайней мере, Армения не может быть под водой, что было наказанием для человечества во время Великого потопа, она не может быть львом, как смайлик в Facebook, она не может быть мечом, защищающим Армению, закованным в цепи" - написал Симонян, по всей видимости, намекая на необходимость исключения горы Арарат с герба страны, на которой нашел пристанище Ной во время Великого потопа, на чем настаивала и продолжает настаивать Турция.
Напомним, что ранее государственный герб страны раскритиковал и премьер-министр РА Никол Пашинян.
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|У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта состоялась акция протеста с требованием отставки главы ведомства
|Новым объектом азербайджанской фальсификации стал монастырский комплекс Агарцин
|Ардшинбанк выбирает банковскую систему OLYMPIC
|Парламент Арцаха не может быть распущен до 21 мая 2025 года - Товмасян
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|Пашинян предложил Алиеву подписать пакт о ненападении
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|СНБ РА: Армения готова сотрудничать с Азербайджаном с целью выяснения судеб пропавших без вести лиц
|Президент Грузии сожалеет, что ей не была дана возможность встретиться с Пашиняном
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|Глава МИД РА: Армения готова приступить к обсуждениям вопроса о демаркации армяно- грузинской границы
|В связи с риском схода лавин, автодорога Степацминда- Ларс закрыта для всех видов транспортных средств
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|Пашинян и Гарибашвили обсудили региональные процессы
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