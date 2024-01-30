Вторник, 30 Января 2024 13:28

АрмИнфо.Армения заняла 50 место в рейтинге социального развития (Social Progress Index 2024), который сравнивает уровень доступности различных социальных благ в 170 странах мира.

Исследование ежегодно проводится американской неправительственной организацией Social Progress Imperative при поддержке одного из крупнейших мировых аудиторов Deloitte.

Индекс показывает, насколько социальная система того или иного государства удовлетворяет потребностям жителей. Они разделены на три большие группы:

- базовые блага (питание и доступность питьевой воды, первая медицинская помощь, санитарные условия, качество жилья и личная безопасность);

- основы благополучия (здравоохранение и экологическая обстановка, доступ к информации, коммуникациям и образованию);

- развитие человеческого потенциала (гражданские права, личная свобода и возможность выбора, толерантность и равноправие, доступность дополнительного образования).

Всего учитывались 57 показателей. Данные брались за 2023 год. Авторы исследования отмечают, что рейтинг построен на фактических результатах политики правительств в социальной сфере, а не по объему потраченных ресурсов.

Лидером рейтинга социального развития в 2024 году стала Дания. В тройку также вошли Норвегия и Финляндия. Примечательно, что Грузия заняла 52-е место, Украина - 59-е, Беларусь - 61-е, Россия - 76-е. Азербайджан занял 99-е место. Последние места заняли Чад, Центрально- Африканская республика и Южный Судан.

Сильными сторонами Армении признаны доступность базового здравоохранения и питьевой воды, высокие санитарные стандарты. Соблюдение прав граждан оказалось на среднем уровне, а политические права несколько выше. Слабыми сторонами оказались экологические проблемы, уровень образования, информационная сфера в том числе электронное правительство и свобода информации.

<В целом в 2023 году в 61 стране наблюдалось значительное снижение социального прогресса, а еще в 77 странах - стагнация. Только в 32 странах наблюдался реальный прогресс. Это первый глобальный спад социального прогресса за последнее десятилетие. В основном он обусловлен снижением показателей в таких областях, как здравоохранение, право, свобода слова, доступ к информации и коммуникациям>, - отметили исследователи.