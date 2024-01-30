Вторник, 30 Января 2024 12:37

АрмИнфо. Армения заняла 62 место в Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2023 год, составленный международной организацией Transparency International . Всего в списке 180 государств.

Отмечается, что по сравнению с 2022 года Армения на один пункт улучшила свои показатели и достигла 47 (в 2022 году она составила 46 баллов) по сто бальной шкале (100 - абсолютно коррумпированный).

При этом указывается, что прогресс незначительный, принимая во внимание тот факт, что в 2023 году изменился стандарт погрешности оценки индекса в Армении, которая равна 2,54 (в 2022 было равным 2,47).

Как отмечается в региональном анализе Transparency International по Восточной Европе и Центральной Азии "первые два года после бархатной революции, Армения (47) стала свидетелем значительных демократических и антикоррупционных реформ. Тем не менее, в последующие годы прогресс в борьбе с коррупцией прекратился, прежде всего из -за ограниченного масштаба этих реформ. Хотя Армения, как многие другие страны в регионе, противостоят угрозам безопасности, тем не менее, она обладает достаточным потенциалом, чтобы преодолеть эти трудности и реализовать эффективную политику, чтобы сделать коррупцию более управляемой".

Вместе с тем в отчете отмечается, что по графикам видно, что Армения даже не находится на средних местах в странах Совета Европы. Это означает, что Армении еще предстоит многое сделать, чтобы зарегистрировать реальный прогресс в борьбе с коррупцией.

В Индексе проанализированы данные 180 стран и территорий по воспринимаемому уровню коррупции в государственном секторе по шкале от 0 (абсолютно коррумпированный) до 100 (абсолютно чистый). Аналитики констатируют, что более двух третей стран набрали балл ниже 50 из 100 возможных, что свидетельствует о серьезных проблемах с коррупцией в этих странах. Средний мировой показатель застрял на уровне 43, в то время как подавляющее большинство стран не добились никакого прогресса или же ухудшили свои показатели. Более того, 23 страны опустились до самых низких показателей в борьбе с коррупцией.

Первые 5 мест, традиционно занимают Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Норвегия и Сингапур.

Самый лучший показатель соседей Армении у Грузии, которая расположилась на 49 строчке. Турция-115 место, Иран -149,

Азербайджан -154.

Среди стран, побивших собственные антирекорды, оказались Россия -141 место, Турция, Сербия -104 и Таджикистан - 162.

В целом, Индекс восприятия коррупции за 2023 год, опубликованный сегодня Transparency International, показывает, что Восточная Европа и Центральная Азия борются с ослаблением верховенства закона, безудержным авторитаризмом и широко распространенной коррупцией. Результатом повсеместного отката демократии и скомпрометированных систем правосудия является ослабление контроля над коррупцией.

При этом подчеркивается, что несмотря на серьезные проблемы, с которыми сталкивается большая часть региона, изменения возможны, о чем свидетельствует прогресс пяти стран, которые значительно улучшили свои показатели в Индексе с 2014 года.