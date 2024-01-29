Понедельник, 29 Января 2024 19:29

АрмИнфо. В Армянском национальном комитете Америке (АНКА) с сарказмом отреагировали на памятный подарок, врученный депутатом Великого национального собрания Турции, председателем парламентской Комиссии по национальной обороне, бывшим министром национальной обороны Турции Хулусом Акаром президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Акар вручил Алиеву боевой топор - холодное оружие, используемое тюркскими воинами в старину.

"Чествование Сафарова - трусливого убийцы с топором, убившего спящего армянского офицера во время программы подготовки НАТО", - написали в Комитете на своей странице микроблоге в Твиттер (Х), выложив видео с вручения памятного подарка.

Отметим, что Акар сегодня провел встречу с Алиевым в Баку. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о взаимодействии между Азербайджаном и Турцией в военной сфере, в области оборонной промышленности, безопасности, межпарламентских отношений и других направлениях, особо отмечена важность совместных военных учений, проводимых вооруженными силами обеих стран. В ходе встречи в очередной раз стороны похвалили друг друга за агрессию совершенную в отношении Арцаха осенью 2020 года, а затем уже его полной оккупации в сентябре 2023 года.

Напомним, что азербайджанский офицер Рамиль Сафаров 19 февраля 2004 года в тренировочном лагере в Будапеште зарубил спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. Он был приговорен к пожизненному заключению венгерским судом. Однако, в августе 2012 года он был экстрадирован в Азербайджан. Власти АР помиловали его и возвели в ранг национального героя .