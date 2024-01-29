Понедельник, 29 Января 2024 18:28

АрмИнфо. На Новом Арбате в центре Москвы задержали основного владельца холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, объявленного в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий (п. З ч.3 ст. 296 УК РА). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД РФ.

Так же отмечается, что российская сторона уже уведомила Армению о задержании Ванецяна.

"Полиция Москвы задержала гражданина Армении и Швейцарии Ванецяна", - сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что в 2018 году прокуратура Армении возбудила против него дело по статье "Отмывание денег с использованием должностных полномочий", в 2023 году он был объявлен в розыск.

Ранее Ванецян приобрел российский бизнес американского производителя масла под брендами Ideal, "Олейна" и "Масленица". Сделка проходила с сентября 2022 по февраль 2023 года.

Согласно источникам, Карен Ванецян является братом экс-главы СНБ Армении Артура Ванецяна.