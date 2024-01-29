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АрмИнфо. На Новом Арбате в центре Москвы задержали основного владельца холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, объявленного в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий (п. З ч.3 ст. 296 УК РА). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД РФ.
Так же отмечается, что российская сторона уже уведомила Армению о задержании Ванецяна.
"Полиция Москвы задержала гражданина Армении и Швейцарии Ванецяна", - сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что в 2018 году прокуратура Армении возбудила против него дело по статье "Отмывание денег с использованием должностных полномочий", в 2023 году он был объявлен в розыск.
Ранее Ванецян приобрел российский бизнес американского производителя масла под брендами Ideal, "Олейна" и "Масленица". Сделка проходила с сентября 2022 по февраль 2023 года.
Согласно источникам, Карен Ванецян является братом экс-главы СНБ Армении Артура Ванецяна.
|Защита Карена Ванецяна заверяет: Их подзащитный на свободе
|В Баку ответили на предложения Пашиняна о подписании пакта о ненападении
|Чeствование Сафарова - АНКА с сарказмом отреагировал на боевой топор, подаренный Алиеву турецким депутатом
|В Москве задержали владельца бренда "Олейна" Карена Ванецяна
|Советник Верховного лидера Ирана прибыл на переговоры в Ереван
|Ираклий Гарибашвили уходит в отставку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сергей Смбатян возглавит Симфонический оркестр Берлина, как приглашенный дирижер
|Посол М.Аязов провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Армении.
|В Германии двух экс-депутатов обвинили в коррупции за лоббизм в пользу Азербайджана
|Республика Армения не получала ноту от Российской Федерации о смене своего посла - замглавы МИД
|Топливная цифровая карта idplus - все в плюсе
|У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта состоялась акция протеста с требованием отставки главы ведомства
|Новым объектом азербайджанской фальсификации стал монастырский комплекс Агарцин
|Ардшинбанк выбирает банковскую систему OLYMPIC
|Парламент Арцаха не может быть распущен до 21 мая 2025 года - Товмасян
|Теннисные корты клуба "Арарат" будут перенесены к памятнику "Мать Армения"
|Кольцо вокруг режима Алиева все больше сжимается - армянский дипломат
|Пашинян предложил Алиеву подписать пакт о ненападении
|Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население - посол Франции
|Бакинский марионеточный суд отказался пересмотреть срок незаконного ареста Рубена Варданяна
|Укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности сыграли с нами злую шутку - Пашинян
|Армения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
|Армянский национальный комитет Канады призвал Оттаву не снимать эмбарго на продажу вооружения Анкаре
|Движение "Вместе" безоговорочно поддержало деятельность "Европейцев за Арцах", проводивших в эти дни в европейских странах акции протеста
|В ответ на покорное заявление правящей группы Армении о передаче АР формуляров минных полей, Баку в гневе спустил новые распоряжения "армянским партнерам" - арцахский депутат
|В ближайшие недели Баку направит Армении ответ на последние предложения по мирному договору - Байрамов
|СНБ РА: Армения готова сотрудничать с Азербайджаном с целью выяснения судеб пропавших без вести лиц
|Президент Грузии сожалеет, что ей не была дана возможность встретиться с Пашиняном
|МИД РА: в своем решении передать Азербайджану карты минных полей Армения руководствуется гуманитарными принципами
|Глава МИД РА: Армения готова приступить к обсуждениям вопроса о демаркации армяно- грузинской границы
|В связи с риском схода лавин, автодорога Степацминда- Ларс закрыта для всех видов транспортных средств
|На ряде дорог Армении бушуют метели - МВД РА
|Оппозиционер: Министерство обороны Армении превратилось в "партизан"
|Америабанк - крупнейший налогоплательщик среди армянских банков
|Захарова раскритиковала позицию Мирзояна
|Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
|Пашинян и Гарибашвили подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между Армения и Грузией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Экс-глава КГД: Приостановление деятельности Азербайджана в ПАСЕ не имеет никакого отношения к Армении - это показательное наказание "мятежника"
|Паспортные отделы Армении как минимум до конца февраля будут работать также и по субботам - Глава Службы миграции и гражданства
|Пашинян и Гарибашвили обсудили региональные процессы
|Генпрокуратура требует изъятия имущества у одного из экс-глав общины в Арагацотнской области Армении
|В течение 2023 года в Армении зафиксированы многочисленные случаи нападений бродячих собак на людей - Полиция
|Власти Армении, инициируя Конституционные реформы, отказываются от фундаментальных основ армянской политической идентичности "третьей республики" - Мнение
|"Айакве": в Армении назревает конституционный переворот
|Люксембург поддерживает проект "Перекресток мира", предложенный Арменией
|Дела чиновников, получивших взятки за разрешение выезда перегруженных грузовиков через платформу весов, направлены в суд: Генпрокуратура
|Депутат НС РА: подход абсолютной нетерпимости к пыткам должен быть единственным вариантом для стран ПАСЕ
|Депутат НС: повестка новой Конституции не имеет никакого отношения к повестке армянского народа
|В Баку неадекватно отреагировали на сообщение СНБ Армении о намерении передать еще 8 формуляров минных полей
|Экс-омбудсмен РА: Азербайджан конкретными шагами углубляет свой план по завоеванию Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Власти Армении не учитывают риск потери города Джермук как курорта международного значения - заявление НПО
|Пашинян дал добро на внедрение новой системы оценки необеспеченности семей
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|Самвел Бабаян не занимается вербовкой арцахцев в целях их возвращения в Нагорный Карабах
|Официальный Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы
|Глава Комитета кадастра: У Армении будут сведения о своей суверенной территории после процесса делимитации и демаркации
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