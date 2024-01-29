Понедельник, 29 Января 2024 17:36

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подает в отставку. Об этом он сообщил на брифинге в администрации правительства.

Он сообщил, что получил предложение возглавить правящую партию.

Ранее грузинский оппозиционный телеканал Mtavari сообщил, что в правительстве и правящей партии Грузии ожидаются кадровые перестановки.

Согласно сообщению, пост премьер-министра Грузии займет нынешний лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Нынешний премьер Ираклий Гарибашвили претендует на пост председателя партии.