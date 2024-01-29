Понедельник, 29 Января 2024 17:31

АрмИнфо. Главный дирижер Симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян назначен главным приглашенным дирижером Симфонического оркестра Берлина. Об этом сообщает пресс-служба Оркестра. Согласно источнику, ближайший концерт Берлинского симфонического оркестра под руководством Смбатяна состоится 5 февраля.

Сергей Смбатян с 2019 года является также главным дирижером Филармонического оркестра Мальты.

Напомним, что Сергей Смбатян родился в 1987 году в Ереване. В четыре года начал играть на скрипке. Обучался под руководством Баграта Варданяна и Захара Брона. В тринадцать лет стал лауреатом международных конкурсов в Японии, Румынии и Италии. Как солист выступал с Израильским филармоническим оркестром, Московским государственным академическим симфоническим оркестром и многими другими коллективами. Учился дирижированию в Ереванской государственной консерватории им. Комитаса (класс Юрия Давтяна) и Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В 2009 году окончил оба учебных заведения, а в 2012 году - Королевскую академию музыки в Лондоне.

В 2006 году Сергей Смбатян основал Государственный симфонический оркестр Армении.

Список наград и премий Сергея Смбатяна включает звание Заслуженного артиста Республики Армения, врученное Президентом Республики Армения в знак признания его заслуг в деле популяризации армянской музыки и культуры, а также Первую премию в номинации дирижирования на первом Берлинском конкурсе дебютов Берлинской филармонии. В 2014 году он стал самым молодым деятелем в области искусства и первым армянином, получившим степень кавалера ордена Искусств и литературы Министерства культуры Франции.