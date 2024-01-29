Понедельник, 29 Января 2024 14:51

АрмИнфо. Республика Армения не получала ноту от Российской Федерации о смене своего посла. Об этом 29 января в беседе с журналистами заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян, отвечая на вопрос о намерениях Москвы сменить посла РФ в Армении.

По его словам, он не осведомлен об этом и в МИД страны не получали никаких нот по этому поводу.

"Что касается назначения нового посла Армении в России, поскольку агреман уже отправлен, когда появятся новости, об этом будет сообщено должным образом", - отметил замглавы МИД Армении.

Дипломат также прокомментировал вопрос о сохранении армянского культурного наследия в Арцахе и заверил, что он всегда находится в повестке дня МИД Армении.

"Этот вопрос поднимается как в исполнительном органе ЮНЕСКО, так и в других соответствующих ведомствах. Если вы помните, в декабре 2020 года Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о направлении в Нагорный Карабах миссии по установлению фактов для наблюдения на месте за ситуацией с памятниками культурного наследия", - сказал Костанян, добавив, что они постоянно работают над тем, чтобы визит этой миссии состоялся.

Вместе с тем, коснувшись того факта, что премьер Армении Никол Пашинян заявил о предложениях, сделанных Азербайджану в отношении контроля над вооружениями друг друга и отказа от нападения, Костанян обратил внимание, что это заявление политического характера.

При этом он добавил, что если будут соответствующие положительные отклики, естественно, обсуждения перейдут на другой этап.

"Мы по-прежнему искренне заинтересованы в полном урегулировании отношений с нашими соседями и подписании мирного соглашения. Вы знаете, что 4 января мы отправили доработанный вариант текста соответствующего соглашения. По сути, мы ждем ответа Азербайджана. Вчера прозвучали заявления о том, что ответ будет в течение нескольких недель", - сказал он, говоря о подписания мирного соглашения.

На вопрос, присоединилась ли Армения к документам саммита ОДКБ в Минске, которые генеральный секретарь ОДКБ привез с собой в Ереван, Костанян ответил, что они находятся на стадии обсуждения.