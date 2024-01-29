Понедельник, 29 Января 2024 14:32

АрмИнфо.Вслед за Татевским монастырским комплексом, Эчмиадзинским собором и Аричаванком, объектом азербайджанской фальсификации стал монастырский комплекс Агарцин. Об этом сообщает Омбудсмен по культуре Айк Овик Аванесов на странице в Facebook.

"Азербайджан продолжает предъявлять территориальные претензии к Республике Армения на государственном уровне, изо дня в день углубляя свою захватническую политику. После Татевского монастырского комплекса, Эчмиадзинского собора и Аричаванка объектом азербайджанской фальсификации стал монастырский комплекс Агарцин. Монастырский комплекс Агарцин расположен в 18 км к северу от города Дилижан Тавушской области, в селе Агарцин", - отмечается в публикации.

Вместе с тем подчеркивается, что азербайджанская государственная пропагандистская машина не только искажает историю этого знаменитого монастырского комплекса, но и представляет город Дилижан и село Агарцин как "исторические азербайджанские поселения". Аванесов констатирует, что все эти действия в очредной раз доказывают, что Азербайджан, не имеющий ни истории, ни культуры, пытается путем фальсификации завладеть историко- культурным наследием народов региона. "Недавно азербайджанские каналы TikTok опубликовали видеоролики, в которых монастырский комплекс Агарцин представлен как албанский. Эти и многие другие факты наглядно демонстрируют особенности антиармянской политики Азербайджана, проводимой на государственном уровне", - резюмировал Аванесов