Понедельник, 29 Января 2024 13:51

АрмИнфо. Парламент Арцаха не может быть распущен до 21 мая 2025 года. Об это заявил бывший спикер НС Арцаха Артур Товмасян

"Национальное Собрание Республики Арцах является единственной, подчеркиваю, единственной легитимной структурой, получившей голоса народа Арцаха, которая должна продолжать свою работу в правовом, политическом, гуманитарном и информационном направлениях.

Президент Арцаха может распустить правительство до 1 января, но не может распустить Национальное собрание, согласно Конституции Республики Арцах, мы не имеем права на самороспуск, до 21 мая 2025 года Национальное Собрание Республики Арцах не может быть распущено", - отметил Товмасян в интервью Арцахпресс. При этом он с сожалением констатировал, что Арцах был потерян в ноябре 2020 года. "Национальное собрание не распущено и не может быть распущено само по себе, что касается права на возвращение, утраченного имущества и сохранения культурного наследия, кто должен поднимать этот вопрос, если не Национальное собрание Арцаха. Возвращение в Арцах возможно если будут международные гарантии - мы изучим их, а затем скажем, вернемся или нет, но без международных гарантий право любого гражданина на жизнь находится под угрозой", - добавил бывший председатель НС Республики Арцах. Он также сообщил, что свыше 10 тысяч арцахцев уже покинули Армению из-за ухудшения условий жизни, в том числе повышения аренды за жилье