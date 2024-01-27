Суббота, 27 Января 2024 12:33

АрмИнфо. С ноября 2020 года по сей день Армения передала Азербайджану полученные от представителей Нагорного Карабаха топографические материалы о возможных местах нахождения тел 51 азербайджанца, погибшего в 44-дневной войне, а также тел около 50 человек, погибших в 90-е годы. Об этом говорится в заявлении Службы национальной безопасности РА в ответ на регулярно вводимый официальным Баку тезис о якобы отказе Еревана предоставить информацию о пропавших без вести гражданах Азербайджана.

Кроме того, отмечает источник, Азербайджану были переданы полученные от представителей Нагорного Карабаха кости 140 азербайджанцев, погибших в 90-е годы.

"Считаем необходимым напомнить, что с начала 90-х годов, в 44-дневной войне 2020 года и после этого 993 гражданина Республики Армения и армян Нагорного Карабаха считаются пропавшими без вести. Ереван серьезно заинтересован в выяснении их судеб. Республика Армения неоднократно заявляла, в том числе, на самом высоком уровне, что готова сотрудничать с Азербайджанской Республикой с целью выяснения судеб пропавших без вести лиц", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что межведомственная комиссия РА по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести лиц во исполнение решения, зафиксированного в совместном заявлении аппарата премьер-министра РА и администрации президента Азербайджана от 7 декабря 2023 года предлагает соответствующей структуре АР активизировать сотрудничество.

Ранее МИД Азербайджана выступил с заявлением, котором потребовал от Армении предпринять срочные меры по передаче информации о судьбах азербайджанцев, пропавших без вести за последние 30 лет, а также о местонахождении их братских могил.