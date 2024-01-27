Суббота, 27 Января 2024 12:33

АрмИнфо.Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление в связи с тем, что ей не была дана возможность встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, посетившим накануне Тбилиси с рабочим визитом. Об этом глава грузинского государства написала на своей странице в Facebook.

"Президент Грузии приветствует визит премьер- министра Республики Армения в страну, однако сожалеет, что президенту не дана возможность встретиться и проявить должное гостеприимство для лидеров дружественных стран, находящихся с визитом в Грузии", - написала Зурабишвили.

Она также выразила сожаление, что соответствующее ведомство не информирует ее о запланированных в страну визитах, встречах или мероприятиях высокого уровня.