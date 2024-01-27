Суббота, 27 Января 2024 12:32

АрмИнфо.В своем решении передать Азербайджану карты минных полей Армения руководствуется гуманитарными принципами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РА в ответ на реакцию МИД Азербайджана по поводу ожидаемой передаче карты минных полей.

Внешнеполитическое ведомства страны со своей страницы в X обратило внимание на то, что Армения в качестве меры доверия передала Азербайджану все карты минных полей, которые были в ее распоряжении, получив их от официальных лиц Нагорного Карабаха. "Армения, руководствуясь гуманитарными принципами, недавно подготовила новые карты минных полей, опросив бывших официальных лиц Нагорного Карабаха, с целью передать их Азербайджану. К сожалению, эта инициатива сразу же была воспринята азербайджанской стороной в негативном ключе и с иронией, с отрицанием усилий Армении по построению доверия между странами и выставлением позитивного шага Армении в негативном свете", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

23 января на пресс-конференции в Ереване министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян заявлял, что Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей в Карабахе в случае создания атмосферы доверия и при привлечении международного сообщества. "Армения уже дважды передала карты минирования Азербайджану. Но странно: были заявления из Азербайджана, что они не точны, когда минирование было в основном в девяностые годы, в том числе самим Азербайджаном. Сейчас армянская сторона пытается путем опросов создать новые карты, и если будет атмосфера доверия, армянская сторона может обсудить передачу их Азербайджану, но на этот раз с участием международного сообщества", - сказал Мирзоян.

С заявлением по этому поводу выступила и Служба национальной безопасности РА, которая сообщила, что готова передать в ближайшее время азербайджанской стороне новые данные по минным полям.

Ранее МИД Азербайджана выступил с заявлением, котором отметил, что ожидают от Армении предоставления точных карт всех заминированных территорий. Согласно азербайджанской стороне Армения якобы не намерена способствовать гуманитарному процессу и не рассматривают этот шаг как средство укрепления доверия. В Баку сообщили, что армянская сторона ждет точных карт заминированных территорий как до 2020 года, так и в послевоенный период. "Азербайджанская сторона ждет точных карт заминированных территорий, которые до сегодняшнего дня полностью не переданы, а представленные карты бесполезны и неполны, они не отражают реальную ситуацию. Азербайджан также ожидает от армянской стороны, что будут приняты срочные меры по передаче информации о судьбах азербайджанцев, пропавших без вести за последние 30 лет, а также о местонахождении их братских могил", - говорилось в заявлении МИД соседнего государства.