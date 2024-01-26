Пятница, 26 Января 2024 21:01

АрмИнфо.В ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова раскритиковала <содержание и тональность> итоговой пресс-конференции главы МИД Армении Арарата Мирзояна, выразив по этому поводу сожаление.

<Вместо того, чтобы сделать объективные выводы, и в частности, выводы из собственных ошибок и просчетов, предпринята очередная попытка возложить всю ответственность на Россию>, сказала она, отметив, что такая позиция не имеет под собой никаких оснований, так как эти ошибки, которые были допущены официальным Ереваном. <Все это относится и применительно к отношениям с нашей стороной, так и в контексте армяно-азербайджанской нормализации. Почти в каждой части этих заявлений можно наткнуться на искажение, передергивание фактов>,

- сказала Захарова.

Отметим, что 23 января глава МИД РА Арарат Мирзоян, в ответ на вопрос, может ли Ереван отозвать свою подпись из-под трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, заявил, что сложно отозвать подпись из-под документа, который, по сути, не действует. В этом ключе армянский министр обратил внимание, что две стороны (Россия и Азербайджан - Ред.), по сути, не выполнили свои обязательства по данному документу. "Доказательств и примеров более чем достаточно - это касается как Нагорного Карабаха, так и Лачинского коридора, и многих других вопросов. Армения же выполнила все обязательства, взятые по данному заявлению", - отметил он.

Говоря о российской переговорной площадке и готовности Баку встретиться в Москве, согласно заявлениям главы МИД России, Мирзоян отметил, что ему неизвестно, готов ли Азербайджан подписать мирный договор в России. "Таких заверений с азербайджанской стороны ни во время закрытых встреч, ни публично не звучало. Если Лавров делает такое утверждение, то полагаю, что у него есть такие основания", - отметил он. На уточнение, есть ли у российской стороны новые предложения по переговорному процессу, Мирзоян отметил, что ему о таковых неизвестно.