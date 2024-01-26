Пятница, 26 Января 2024 20:59

АрмИнфо.Премьеры Армении и Грузии договорились поручить соответствующим ведомствам предпринять практические шаги по завершению процесса делимитации армяно-грузинской межгосударственной границы. Об этом сообщил глава кабмина РА Никол Пашинян 26 января на совместном брифинге с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

По словам Пашиняна, он поделился с премьером Грузии также усилиями, направленными на урегулирование отношений с Азербайджаном. <Было отмечено, что максималистическая и воинственная риторика не способствует процессу нормализации. Надеюсь, что после президентских выборов в Азербайджане переговорный процесс продолжится в полном формате, чтобы завершить доработку мирного договора на основе уже согласованных и известных принципов>, - заявил он.