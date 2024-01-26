Пятница, 26 Января 2024 17:12

АрмИнфо. Экс-глава КГД Армении Давид Ананян, комментируя решение ПАСЕ о приостановлении деятельности делегации Азербайджана в ПАСЕ, констатировал, что это показательная "порка", не имеющая ничего общего с процессами вокруг Армении и Арцаха.

Так, Ананян констатировал, что 24 января великая Парламентская Ассамблея Совета Европы раскрыла свои политические объятия и исключила Азербайджан из своего эксклюзивного клуба на целый год. По его словам, просто так, под звуки виртуозной мелодии о нарушении прав человека, ситуации в Нагорном Карабахе и других душераздирающих нот.

В этом ключе он добавил, что естественно, решение было принято при условии возвращения, естественно, с безнадежным расчетом на то, что Азербайджан безоговорочно примет капитуляцию по стандартам ПАСЕ.

"ПАСЕ настолько тонко ссылается на резолюцию ПАСЕ "Обеспечение свободного и безопасного доступа через Лачинский коридор", что, похоже, пытается скрыть ее устарелость и собственную беспомощность в осуществлении превентивных мер. Одновременно ПАСЕ цинично выражает глубокое сожаление по поводу отсутствия возможности посетить Лачинский коридор.

Однако самое интересное то, что наблюдатели ПАСЕ не получили благословения на участие в выборах президента Азербайджана, которые состоятся 7 февраля 2024 года. Какой праздник политической культуры они пропустят.

А политическая власть Армении радуется и восхищается со свойственной ей безграмотностью, невежеством и популизмом, всерьез полагая, что резолюция ПАСЕ - это ее главная дипломатическая победа", - написал экс-глава КГД на своей странице в Фейсбук.

При этом он обратил внимание на то, что реальность такова, что Запад закрыл глаза на насильственную деарменизацию Арцаха в результате геноцидальных действий, осуществленных Азербайджаном в сентябре прошлого года, надеясь под завесой "темных сделок" на то, что это поможет вытеснить Россию из региона и заставить Баку выполнить свои обязательства - в контексте действий против Ирана.

"Но неожиданно для всех Азербайджан решает в этом спектакле продемонстрировать свою дипломатию - не быть марионеткой. Алиев, поглотив Арцах, делает резкий поворот в другом направлении и присоединяется к российско- иранскому крылу, приветствуя присутствие российских миротворцев в Арцахе, инициируя важные переговоры с Ираном и т.д.. Азербайджан явно не колеблется продемонстрировать свою независимость, отказываясь ехать в Гранаду и указывая на предпочитаемую им (российскую) платформу для решения вопросов.

И тут Запад, словно режиссер, увидевший неожиданный поворот сюжета, решает использовать свои любимые инструменты - желтые карточки в виде резолюций, которые сияют яркими огнями в политической мозаике, от Сената Франции до ПАСЕ. Все очень просто, ясно и не имеет к нам никакого отношения: Запад решил наказать мятежника", - резюмировал Ананян.

Напомним, что ПАСЕ 24 января приняла решение не утверждать полномочия азербайджанской делегации в Организации, аргументировав это тем, что страна не выполнила основные обязательства, вытекающие из ее вступления в Совет Европы 20 лет назад. Азербайджан же пригрозил в ответ на эти действия евродепутатов выйти не только из ПАСЕ, но и СЕ