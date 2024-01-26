Пятница, 26 Января 2024 14:28

АрмИнфо. Антикоррупционный суд принял к рассмотрению 97-й иск о конфискации имущества незаконного происхождения. Иск касается изъятия имущества у одного из бывших руководителей общины Казараван Арагацотнской области Армении и связанных с ним лиц.

Как следует из пресс-релиза Генеральной прокуратуры, Управление по конфискации имущества незаконного происхождения обратился в суд с просьбой конфисковать в пользу Республики Армения у экс-главы общины 17 объектов недвижимости, 2 автомобиля; 15 миллионов 533 тысячи драмов, которые не обоснованы законными доходами лица, имеют незаконное происхождение и переданы добросовестному приобретателю или не могут быть идентифицированы и конфискованы; около 19 миллионов драмов - остаток доходов от незаконного отчуждения имущества.