Пятница, 26 Января 2024 11:08

АрмИнфо.Главной целью премьер-министра РА Никола Пашиняна при принятии решения о новой Конституции является укрепление собственной власти и удовлетворение требований Азербайджана. Подобной точки зрения придерживается депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян.

В беседе с корр. АрмИнфо она отметила, что в нынешней ситуации, когда перед страной стоят серьезнейшие проблемы, связанные с безопасностью, проблемами социального и экономического характера, ставить вопрос о разработке и принятии новой Конституции не только несвоевременно, но и сопряжено с рисками. Действующая Конституция во всем этом процессе, отметила депутат, не имеет к этим проблемам никакого отношения. "Повестка новой Конституции вообще не имеет никакого отношения к повестке армянского народа, она является повесткой исключительно Никола Пашиняна и его политической команды в лице партии "Гражданский договор", и направлена на решение двух задач - укрепить собственную власть и удовлетворить требования Баку , - сказала парламентарий. Она указала на прямую связь заявленной инициативы армянского премьера с процессом урегулирования отношений с Азербайджаном. Варданян заметила, что Пашинян в своем выступлении в Министерстве юстиции РА не говорил о конституционных реформах, связанных с изменениями в той или иной статье Основного закона страны, а о всей Конституции. "Все мы помним о требованиях президента Азербайджана Ильхама Алиева о пересмотре положений Конституции Армении, в которой, по его мнению, содержатся положения, касающиеся территориальной целостности этого государства. Варданян заметила, что Баку всегда указывал на наличие в Основном законе Армении ссылки на Декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах. В частности, в преамбуле действующей Конституции содержится ссылка, в которой республика провозглашается, "осознавая свою ответственность за судьбу армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". "По сути, этот факт признал и министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, который подтвердил, что в переговорном процессе Баку постоянно поднимал и поднимает этот вопрос", - отметила депутат.

Она добавила, что властям не нравится статья Основного закона страны, в которой Республика Армения признает "уникальную миссию Армянской Апостольской Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в развитии его национальной культуры и сохранении его национальной самобытности". Не менее проблемной для Пашиняна является и статья Конституции РА, в которой говорится о символах Республики Армения.

Отвечая на вопрос о том, что не только Азербайджан, но и Турция прямым текстом высказывает претензии к положениям действующей Конституции страны, Варданян напомнила, что в Декларации о независимости имеется положение, согласно которому Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции. Тем самым, как заметила парламентарий, у властей две задачи в вопросе новой Конституции - укрепление собственной власти и удовлетворение требований соседних государств.

Отметим, что ранее министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода"сообщал, что Азербайджан считает проблематичным наличие в Конституции республики ссылки на Декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах. "Они поднимали этот вопрос, говорили, что, да, это проблема. Они представили правовые вопросы. Мы тоже, соответственно, посчитали проблематичными имеющиеся у них формулировки", - сказал Мирзоян. При этом, он заявил, что в проекте соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном Баку не выдвигал требований по вопросу Конституции Армении. "В проекте соглашения о мире нет положения о Конституции Армении. Да, в общем мирном процессе стороны видят правовые проблемы друг у друга и дают объяснения. Такие обсуждения еще будут. Что касается нашей Конституции, то она, кроме решения внутренних вопросов, имеет более широкое значение и может влиять на региональные отношения и отношения Армении и мира. Но требования или текста по части Конституции в проекте соглашения о мире нет", - отметил глава МИД Армении.

Напомним, что 19 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции. "Республика Армения нуждается в новой Конституции. Не в конституционных изменениях, а в новой Конституции. Мы должны иметь Конституцию, которая сделает республику более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях", - сказал Пашинян.

В свою очередь, еще в 2021 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о необходимости переписать Конституцию Армении. В интервью турецкому агентству Anadolu он сказал, что в тексте Основного закона соседней страны есть <ссылки на территориальные претензии> к Баку и Анкаре. "Пусть Армения правильно воспримет вновь сформировавшуюся реальность, предпринимает шаги в соответствии с этой реальностью, взглянет на карту и найдет себя там, если, конечно, сможет",- заявил Алиев.