Пятница, 26 Января 2024 11:06

АрмИнфо. В Баку неадекватно отреагировали на сообщение СНБ Армении о намерении передать еще 8 формуляров минных полей. Казалось бы, данное сообщение должно было быть позитивно расценено азербайджанской стороной. Однако, в место этого, в МИД АР озвучили очередную порцию угроз в адрес Армении и каких-то неадекватных, далеких от реальности требований.

"Нынешнее заявление армянской стороны свидетельствует о том, что намерение указанной страны не вносит вклад в гуманитарный процесс, и этот шаг нельзя расценивать как инструмент построения доверия. Азербайджан ожидает, что Армения предоставит точные карты всех заминированных территорий", - отметили в МИД АР, которые видимо в качестве шага по построению доверия рассматривают удерживание армян в плену годами, их истязание и продление сроков заключения по каким-то надуманным статьям.

Отметим, что 25 января СНБ РА сообщила, что Армения, в знак своей приверженности мирной повестке с Азербайджаном и исходя из гуманитарных соображений, 12 июня, 3 июля, 19 октября, 1 ноября и 29 ноября 2021 года без предусловий передала представителям Азербайджана 972 формуляра минных полей на территории Арцаха.

Отмечается, что после нескольких сообщений последнего периода в азербайджанских СМИ о травмах граждан Азербайджана в результате взрыва мин, и в продолжение договоренности, достигнутой в результате переговоров 7 декабря 2023 года между аппаратом премьер- министра Армении и администрацией президента Азербайджана о реализации значимых шагов в направлении построения доверия между двумя государствами, СНБ РА возобновила опросную работу среди бывших военнослужащих Нагорного Карабаха, в результате чего были появились 8 новых формуляров. И они в ближайшее время будут без предусловий преданы Азербайджану.