Четверг, 25 Января 2024 21:34

АрмИнфо.Армения передаст Азербайджану 8 новых карт минных полей в Арцахе, копии будут переданы международным партнерам, сообщает Служба национальной безопасности (СНБ) РА.

В органе нацбезопасности отметили, что Армения, в знак своей приверженности мирной повестке с Азербайджаном и исходя из гуманитарных соображений, 12 июня, 3 июля, 19 октября, 1 ноября и 29 ноября 2021 года без предусловий передала представителям Азербайджана 972 формуляра минных полей на территории Арцаха.

<После этого одностороннего гуманитарного шага Азербайджан начала информационную кампанию, обвинив Армению в предоставлении неточных и неполных формуляров и использовав гуманитарный шаг для разжигания ненависти. Представители Армении неоднократно заявляли на общественном и рабочем уровнях, что карт лучшего качества в распоряжении попросту нет. А переданные карты были получены через военнослужащих Нагорного Карабаха>, - говорится в сообщении СНБ.

Отмечается, что после нескольких сообщений последнего периода в азербайджанских СМИ о травмах граждан Азербайджана в результате взрыва мин, и в продолжение договоренности, достигнутой в результате переговоров 7 декабря 2023 года между аппаратом премьер- министра Армении и администрацией президента Азербайджана о реализации значимых шагов в направлении построения доверия между двумя государствами, СНБ РА возобновила опросную работу среди бывших военнослужащих Нагорного Карабаха, в результате чего были появились 8 новых формуляров.

<Эти формуляры в ближайшие дни будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам. Их копии будут направлены международным партнерам>, - отметили в СНБ РА.