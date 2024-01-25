Четверг, 25 Января 2024 16:45

АрмИнфо.Официальный Баку намерен адекватно ответить на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации.

Как сообщает АПА, несмотря на то, что на вчерашнем заседании ПАСЕ было отмечено, что ограничение полномочий азербайджанской делегации не означает прекращение участия Азербайджана в других структурах Совета Европы, позиция Баку иная.

Отмечается, что Азербайджан не намерен мириться с этим несправедливым и предвзятым отношением, и в настоящее время официальный Баку рассматривает процедуру выхода не только из ПАСЕ, но и из Совета Европы в целом. Также Азербайджан может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

Отметим, что 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение не утверждать полномочия азербайджанской делегации. За принятие соответствующей резолюции, принятой накануне в ПАСЕ, проголосовали 76 депутатов, при 10 - "против" и 4 - "воздержавшихся".

Как отмечается в резолюции, Азербайджан не выполнил основные обязательства, вытекающие из ее вступления в Совет Европы 20 лет назад. "Сохраняется очень серьезная обеспокоенность по поводу способности Азербайджана проводить свободные и справедливые выборы, разделения ветвей власти, слабости законодательной власти по отношению к исполнительной власти, независимости судебной власти и уважения прав человека, о чем свидетельствует многочисленные решения Европейского суда по правам человека и заключения Венецианской комиссии", - говорится в резолюции Ассамблеи, основанной на докладе датского парламентария Могенса Йенсена.