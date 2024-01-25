Четверг, 25 Января 2024 16:45

АрмИнфо. У Республики Армения будут сведения о своей суверенной территории после процесса делимитации и демаркации. Об этом в ходе брифинга 25 января заявил глава Комитета кадастра недвижимости Сурен Товмасян.

На вопрос о том, на основании каких карт будут осуществлены эти процессы, Товмасян отметил, что в данной ситуации важна правовая оценка. Последняя, по словам Товмасяна, определит какие именно карты можно использовать для проведения демаркации и делимитации границ.

Ответственными за эти работы глава Комитета назвал рабочую группу под председательством вице-премьера Мгера Григоряна. <В рабочую группу включены и два моих заместителя. Работы ведутся в ежедневном режиме. Когда будут результаты - вас обязательно об этом оповестят>, - сказал Товмасян.

Касаясь заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что <у страны нет кадастрового сертификата>, он отметил, что, по его мнению, глава правительства имел в виду лишь то, что наши границы не делимитированы.

Напомним, что 24 мая 2023 года Никол Пашинян с трибуны парламента заявил: <Мы все живем в месте, на которое у нас нет кадастрового сертификата>. По его словам, если удастся подписать мирный договор с Азербайджаном, то, по его определению, мы получим этот сертификат.