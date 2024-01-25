Четверг, 25 Января 2024 13:48

АрмИнфо.Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны. Об этом в Нью-Йорке заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе РМК и армяно-азербайджанской нормализации.

Российский министр напомнил, что президент России Владимир Путин лично сыграл решающую роль в том, как удалось остановить войну в ноябре 2020 года и как согласовали несколько трехсторонних (армяно-азербайджано- российских) документов на высшем уровне. В этом ключе он добавил, что в них были определены ключевые параметры урегулирования, в том числе вопрос о делимитации границ, разблокирования торговых и транспортных маршрутов и подписание мирного договора. Созданы соответствующие структуры на уровне вице-премьеров трех стран, занимающиеся экономической стороной вопроса.

"В последнее время мы видим, как уже после достижения всех этих договоренностей западные коллеги решили, что как-то неправильно, что на этом направлении России удается достичь прогресса. Они стали заманивать армян и азербайджанцев то в Брюссель, то в Париж, то в Вашингтон, то в Прагу. Кстати, в Чехии в 2022 году премьер- министр Армении Никол Пашинян подписал документ, в котором сказано, что он признает территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года. Это означает, что Нагорно-Карабахская автономная область (как тогда назывался Карабах) является неотъемлемой частью Азербайджана. Для нас это стало сюрпризом. До этого обсуждались разные варианты окончательного решения проблемы статуса Карабаха, но премьер-министр Армении сделал это самостоятельно. С тех пор вопрос о статусе, о том, что из себя представляет Карабах, закрыт", - отметил глава МИД России.

При этом Лавров признал, что в Арцахе у России действительно остаются миротворцы, даже после того, как "все признали Карабах азербайджанской территорией".

"Этот вопрос уже не касается армянской стороны. Это вопрос двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Президенты обсуждали эту тему, они сошлись во мнении, что на данном этапе присутствие российских миротворцев играет позитивную роль для укрепления стабильности, доверия в регионе и содействия возвращению жителей Карабаха, которые захотят это сделать", - резюмировал глава МИД России. Отметим, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года РМК должны были присутствовать в Арцахе до ноября 2025 года, при возможности дальнейшего продления мандата. Однако, после прошлогодней сентябрьской азербайджанской агрессии и деарменизации НКР встал вопрос о дальнейшей судьбе миротворцев, остающихся в опустошённом городе.