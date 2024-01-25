Четверг, 25 Января 2024 13:44

АрмИнфо. Азербайджан своими действиями наносит большой ущерб стратегическим целям Запада на Южном Кавказе. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя решение ПАСЕ приостановить полномочия делегации Азербайджана в данной структуре сроком на 1 год.

Как отметил Абрамян, Запад ужесточает свою политику в отношении Азербайджана. "Во многом, это связано с тем, что Баку своими действиями наносит большой ущерб стратегическим целям Запада на Южном Кавказе. Что это влечет за собой в первую очередь? В условиях агрессивного противостояния с Россией Запад пытается взять ситуацию в регионе под свой контроль, что на данном этапе предполагает установление мира и стабильности. Это процесс, который Российская Федерация всегда держала под своим контролем после распада Советского Союза"? - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что на данный момент идет большая борьба в рамках определения правил игры, а Азербайджан, по сути, не выполняет внутренние договоренности с Западом. "Договоренность же заключается в следующем: Арцах передается Азербайджану, а вопросы, связанные с Арменией, решаются путем переговоров. Выдвигая новые территориальные претензии к Армении, а также проваливая работу по основным направлениям, Азербайджан проваливает перспективу мира, что не входит в расчеты Запада. Именно поэтому Запад становится куда более жестким именно сейчас, а не до 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном, или до полного контроля над Арцахом", - подчеркнул политик.

Абрамян считает, что основными причинами, которые официально положены в основу применения санкций против Азербайджана, являются проблемы, зафиксированные в предыдущие годы. "Но повторюсь, политическая целесообразность вынуждает Запад пойти на такие шаги в данный момент", - констатировал депутат НС РА.